Дементьева в восхищении от игры Медведева на US Open

Олимпийская чемпионка Елена Дементьева прокомментировала игру Даниила Медведева на US Open. Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

- Планируя график, не знаешь, как выступишь, — цитирует gotennis Дементьеву. — Ведь заявки на турнир подаются заранее. Но раз уж так всё хорошо пошло, нужно было продолжать играть. Думаю, Медведев должен справиться с физической усталостью. Он голоден до побед. Я в восхищении от него.

Отношения с болельщиками? Для меня реакция Медведева в матче с Лопесом была свидетельством суперформы Даниила. Потому что в такой ситуации спортсмен показывает всё, на что способен. И, конечно, это сопровождается эмоциональными срывами. Как человек, который сам выходил на корт, я его понимаю. Поэтому назвать Даниила enfant terrible невозможно. Конечно, в психологическом аспекте ему ещё есть над чем нужно работать. Но в данном случае Медведеву было сложно. Хорошо, что он сумел аккумулировать раздражение в игру. Как говориться, всё пошло в дело.