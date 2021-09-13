Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал победу Даниила Медведева в финале US Open над Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Поздравления Медведеву, ты заслужил! Невозможно описать словами, каково это — выиграть свой первый US Open, но держу пари, что ты сейчас самый счастливый человек на свете!» — написал Дель Потро в Twitter.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».