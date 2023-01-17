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Сегодня, 13:25

Де Минаур вышел во второй круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур вышел во второй круг Australian Open.

В стартовом матче он обыграл Ю Сюй Сю из Тайваня со счетом 6:2, 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Де Минаур сыграет с победителем матча Джон Изнер (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — Ю Сюй Сю (Тайвань, Q) — 6:2, 6:2, 6:3

Теннис
Australian Open
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