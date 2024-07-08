Де Минаур вышел в четвертьфинал Уимблдона
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил француза Артура Филса в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 57 минут.
В четвертьфинале австралиец сыграет с победителем пары Хольгер Руне (Дания, 15) — Новак Джокович (Сербия, 2).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Артур Филс (Франция) — 6:2, 6:4, 4:6, 6:3
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