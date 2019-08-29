Во втором круге US Open австралиец Алекс-Де Минаур обыграл чилийца Кристиана Гарина — 6:3, 7:5, 6:3. В параллельных встречах представитель Великобритании Дэниэл Эванс победил француза Люку Пуя (6:4, 6:3, 6:7(4:7), 6:4), а американец Денис Кудла выбил серба Душана Лайовича — 7:5, 7:5, 0:6, 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция, 25) — 6:4, 6:3, 6:7(4:7), 6:4

Алекс-Де Минаур (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили, 31) — 6:3, 7:5, 6:3

Денис Кудла (США) — Душан Лайович (Сербия, 27) — 7:5, 7:5, 0:6, 6:3

Камиль Майхшак (Польша, LL) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:7(3:7), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1