Де Минаур обыграл Поспишила и вышел в 1/4 финала US Open
20:50
В матче 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде австралиец Алекс Де Минаур победил канадца Вашека Поспишила (7:6 (8:6), 6:3, 6:2).
Матч продолжался два часа и 20 минут. В четвертьфинале Де Минауру предстоит сыграть с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Доминик Тим (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:2