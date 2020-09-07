Де Минаур обыграл Поспишила и вышел в 1/4 финала US Open

В матче 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде австралиец Алекс Де Минаур победил канадца Вашека Поспишила (7:6 (8:6), 6:3, 6:2).

Матч продолжался два часа и 20 минут. В четвертьфинале Де Минауру предстоит сыграть с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Доминик Тим (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:2