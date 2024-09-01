Де Минаур вышел в четвертый круг US Open-2024
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл британца Дэниэла Эванса в третьем круге US Open-2024.
Матч продолжался 2 часа 48 минут и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0.
В четвертом круге турнира «Большого шлема» Де Минаур сыграет с соотечественником Джорданом Томпсоном.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0
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