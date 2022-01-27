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Сегодня, 08:37

«Зверь». Де Хеа оценил выступление Медведева в четвертьфинале Australian Open

Де Хеа высказался об игре Медведева в четвертьфинале Australian Open
Виктория Кравченко

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оставил комментарий к посту российского теннисиста Даниила Медведева после его выхода в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Россиянин сумел выиграть, уступая по ходу встречи по сетам со счетом 0-2.Игра длилась 4 часа 42 минуты.

«Зверь!» — написал де Хеа в комментариях, добавив эмодзи «огонь».

Также на пост отреагировал экс-игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, поставив эмодзи «топ».

Давид Де Хеа
Australian Open
Даниил Медведев
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