Ястремская — о победе над Носковой: «Я просто старалась выложиться на максимум»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над чешкой Линдой Носковой в четвертьфинале Australian Open-2024.

«Я приехала в Мельбурн 3 января. И когда у меня матчи, дни проходят быстро. Но в выходные у меня ощущение, что я здесь уже полгода. Правда. Так что я предпочитаю матчи тренировкам. Вы говорите, что я хорошо сыграла, но у меня не было такого ощущения. Я просто старалась выложиться на максимум — потому что я правда очень устала. Стараюсь выжать из себя все, потому что у меня осталось только желание бороться», — сказала Ястремская после матча.

23-летняя украинка стала пятым квалифаером, вышедшим в полуфинал «Большого шлема». До нее на Australian Open подобное удавалось Кристин Матисон в 1978 году.

В полуфинале турнира Ястремская сыграет с победительницей матча Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь.