Давыденко: «Технически испанцы вообще ни о чем. Физически — лучшие»

Николай Давыденко объяснил особенности испанской теннисной школы.

«Висенте хорошую работу провел. Испанцы молодцы: они дали Рублеву такую физическую подготовку, концентрацию, база — супер. Конечно, технически испанцы вообще ни о чем. Физически — лучшие. Если хочешь лучше всех бегать, надо в Испании тренироваться. А в теннисном плане, я могу сказать, что так себе. Будешь коряво играть, но будешь все доставать», — сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis".

На US Open впервые с 1999 года ни один теннисист из Испании не дошел до третьего круга.