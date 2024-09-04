Давыденко: «По игре Синнер немного превосходит Медведева»

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко поделился мыслями о четвертьфинале US Open, в котором Янник Синнер сыграет с Даниилом Медведевым.

«Медведев стоит очень далеко. Синнер всегда в корте, где-то по линиям [бьет], где-то к сетке выходит, пытается давить. Медведев закопается где-то далеко и оттуда играет стабильно, что, конечно, классно. У Янника шансов больше — я даже не про первый номер, последние победы. По игре он немного превосходит», — сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.

Медведев ведет в личном противостоянии с Синнером 7:5. В этом сезоне они уже дважды встречались на «шлемах»: в финале Australian Open победил итальянец, в 1/4 финала Уимблдона — россиянин.