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Давыденко: «100% не верю, что Синнер принимал допинг»

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Николай Давыденко считает, что первая ракетка мира Янник Синнер не принимал допинг намеренно.

«Мне сложно понять, зачем специально принимать допинг, если и так всегда нас тестируют. Везде. Это бред. Никогда бы не поверил, что он специально принимал, если знает, что всегда следует проверка: на «ТБШ», на «мастерсах», дома — в любой момент. Может быть, нашли. Но они сами не знают, откуда. Тут надо было найти причину. И тут перчаточки, таблеточки, бабушки, дедушки. И начинается история. Тут нашли историю: массажист. Может быть, реально. Много сказок рассказывают. Но я также поверю, что он не принимал допинг, 100% не верю», — сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Несмотря на оправдание по делу о допинге, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

Теннис
US Open
Николай Давыденко
Янник Синнер
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