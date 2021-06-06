Давидович обыграл Дельбониса в четвертом раунде Roland Garros
6 июня 2021, 22:03
Испанский теннисист Алехандро Давидович победил аргентинца Федерико Дельбониса (6:4, 6:4, 4:6, 6:4) в матче четвертого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 59 минут. В 1/4 финала Давидович сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Кеи Нишикори (Япония).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Алехандро Давидович (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:4, 4:6, 6:4
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