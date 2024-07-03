Гоффен проиграл Махачу в первом круге Уимблдона, бельгиец вел со счетом 5:0 в пятом сете

Бельгиец Давид Гоффен проиграл чеху Томашу Махачу в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3, 4:6, 1:6, 6:7 (5:10).

Матч длился 3 часа 21 минуту. В решающем сете Гоффен вел со счетом 5:0, но проиграл следующие пять геймов. Матч дошел до тай-брейка, в котором Махач победил со счетом 10:5.

Гоффен заменял на Уимблдоне британца Энди Маррея, который снялся с одиночного турнира. Махач во втором круге встретится с Романом Сафиуллиным.