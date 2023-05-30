Руне вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Датчанин Хольгер Руне обыграл американца Кристофера Юбенкса в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Во втором круге 6-я ракетка мира сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:2
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