Дата старта основной сетки Australian Open 2025: когда начнется турнир

Australian Open 2025 пройдет с 12 по 26 января 2025 года

Основная сетка Australian Open 2025 стартует 12 января и завершится 26 января. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» в Мельбурне (Австралия).

В мужском одиночном разряде сыграют российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

В женской одиничном разряде представлены россиянки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.

Итальянец Янник Синнер — действующий чемпион турнира у мужчин. Белоруска Арина Соболенко — победительница соревнований у женщин.

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