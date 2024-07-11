Дата финала Уимблдона 2024: когда и во сколько начнется решающий матч женского турнира

13 июля в Лондоне (Великобритания) на Центральном корте пройдет финал в женском одиночном разряде Уимблдона 2024. Матч начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

Пары полуфиналисток турнира «Большого шлема» выглядят следующим образом: Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан) и Донна Векич (Хорватия) — Ясмин Паолини (Италия).

Победитель женского турнира в Лондоне получит 3,4 миллиона долларов, а финалист — 1,7 миллиона. Ознакомиться с основной информацией об Уимблдоне-2024 можно с помощью нашего материала.

Победительницей Уимблдона-2023 является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в прошлогоднем финале в двух сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (6:4, 6:4).

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос».