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Дарья Касаткина — Юрико Миядзаки: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Касаткина и Миядзаки сыграют во 2-м круге женского Уимблдона 3 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против британки Юрико Лили Миядзаки в матче второго круга женского одиночного разряда Уимблдона-2024. Их встреча пройдет на корте «Всеанглийского клуба» в Лондоне (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Дарья Касаткина — Юрико Миядзаки можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты видеотрансляций: 1-я ссылка и 2-я ссылка. В России официально не показывают игры турниров «Большого шлема».

27-летняя Касаткина располагается на 12-й строчке в рейтинге WTA. 28-летняя Миядзаки находится на 148-м месте.

Ознакомиться подробнее с результатами матчей первого и второго круга Уимблдона-2024 в женском разряде можно с помощью материала «СЭ».

Теннис
Уимблдон
Дарья Касаткина
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