Касаткина и Путинцева встретятся в третьем круге Australain Open

Россиянка Дарья Касаткина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Киа Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 5.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Касаткина — Путинцева в четвертом круге встретится с Эммой Наварро или Онс Жабер. В предыдущем раунде Касаткина победила Ван Яфань, а Путинцева — Чжан Шуай. Действующей чемпионкой Australian Open является Арина Соболенко.