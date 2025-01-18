Касаткина победила Путинцеву и вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла у Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге Australian Open — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 21 минуту. 27-летний россиянка 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Следующей соперницей Касаткиной будет американка Эмма Наварро.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Юлия Путинцева (Казахстан, 24) — 7:5, 6:1