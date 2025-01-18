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Сегодня, 06:35

Касаткина победила Путинцеву и вышла в четвертый круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла у Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге Australian Open — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 21 минуту. 27-летний россиянка 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Следующей соперницей Касаткиной будет американка Эмма Наварро.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Юлия Путинцева (Казахстан, 24) — 7:5, 6:1

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
Юлия Путинцева
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