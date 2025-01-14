Россиянка Дарья Касаткина встретится с Викторией Томовой из Болгарии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 января. Игра будет проходить на арене «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Анной Бондарь или Яфань Ван. Томова находится на 58-м месте в рейтинге WTA, Кастаткина — на девятом. На предыдущем Australian Open обе теннисистки выбыли во втором круге.