Касаткина пошутила о взаимоотношениях с Андреевой: «Как мы общаемся? Я ее ненавижу»

Теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос о своих взаимоотношениях с Миррой Андреевой.

«Хорошо общаетесь с Миррой? Я ее ненавижу! (Смеется). Да не, шучу. Она очень милая девушка и потрясающий игрок. Мы хорошо ладим, можно даже сказать, дружим. Она очень молода и очень талантлива, многого добьется», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Касаткина и Андреева сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос» 2 июня. Счет личных встреч между теннисистками — 1-0 в пользу представительницы Австралии.