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Сегодня, 22:00

Дарья Касаткина — Пейтон Стирнс: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Касаткина сыграет против американки Стирнс во втором круге US Open 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против американки Пейтон Стирнс во втором круге US Open в среду, 28 августа. По очным встречам россиянка впереди — 3-1, но последняя игра завершилась в пользу представительницы США (7:5, 6:2). Начало — ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Дарья Касаткина, Андрей Рублев и&nbsp;Новак Джокович. Матчи Касаткиной, Рублева и Джоковича. Онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
Дарья Касаткина
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