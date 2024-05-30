Касаткина сыграет со Стирнс во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с представительницей США Пейтон Стирнс в матче второго круга «Ролан Гаррос» в четверг, 30 мая. Игра состоится на втором корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало ожидается после 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Открытого чемпионата Франции. На территории России легальной видеотрансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Касаткина — Стирнс можно бесплатно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

В первом круге турнира 10-я ракетка мира победила в двух сетах польку Магдалену Френх — 7:5, 6:1.

62-й номер мирового рейтинга стартовала на «мэйджоре» в Париже с победы над хорваткой Луцией Багарич — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (10:6).