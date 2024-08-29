Касаткина проиграла Стирнс во втором круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге US Open. В двух сетах она уступила американке Пейтон Стирнс — 1:6, 3:6 (3:7).
Матч длился 1 час 23 минуты.
Следующей соперницей Стирнс будет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла Грит Миннен — 7:5, 6:1.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 12) — 6:1, 6:3 (7:3)
Источник: Сетка US Open
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