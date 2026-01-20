Теннис
Сегодня, 03:30

Дарья Касаткина — Никола Бартункова: онлайн-трансляция матча Australian Open

Касаткина сыграет с Бартунковой в первом круге Australian Open 20 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Представительница Австралии Дарья Касаткина и чешка Никола Бартункова сыграют в первом круге Australian Open 2026 во вторник, 20 января. Начало — после 6.30 по московскому времени.

Дарья Касаткина — Никола Бартункова: трансляция матча Australian Open в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летняя Калинская — 43-я ракетка мира. 19-летняя Бартункова занимает 126-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии 2026 стартовал 18 января и завершится 1 февраля. Турнир проходит на хардовых кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» в Мельбурне. Действующая победительница турнира — американка Мэдисон Киз.

Открытый чемпионат Австралии 2025: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
Материалы сюжета: Australian Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Людмила Самсонова — Лаура Зигемунд: онлайн-трансляция матча Australian Open
Анна Калинская — Сонай Картал: онлайн-трансляция матча Australian Open
Новый рекорд Джоковича! Первым одержал 100 побед на трех разных турнирах «Большого шлема»
Australian Open, расписание и результаты у мужчин 20 января: Хачанов — Микельсен, матчи Синнера, Шелтона и Димитрова
Чесноков назвал тяжелыми победы Андреевой и Шнайдер в первом круге Australian Open
Australian Open, расписание и результаты у женщин 20 января: матчи Калинской, Самсоновой и Рыбакиной
