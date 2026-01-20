Касаткина сыграет с Бартунковой в первом круге Australian Open 20 января

Представительница Австралии Дарья Касаткина и чешка Никола Бартункова сыграют в первом круге Australian Open 2026 во вторник, 20 января. Начало — после 6.30 по московскому времени.

Дарья Касаткина — Никола Бартункова : трансляция матча Australian Open в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летняя Калинская — 43-я ракетка мира. 19-летняя Бартункова занимает 126-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии 2026 стартовал 18 января и завершится 1 февраля. Турнир проходит на хардовых кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» в Мельбурне. Действующая победительница турнира — американка Мэдисон Киз.

