Касаткина и Крейчикова вышли во второй круг Уимблдона
Представляющая Австралию Дарья Касаткина победила британку Мингэ Сюй в первом круге Уимблдона — 6:2, 3:6, 6:2. Матч длился 1 час 43 минуты.
Касаткина во втором круге сыграет с Дженис Тьен из Индонезии.
В другом матче первого круга чешка Барбора Крейчикова обыграла британку Ханну Клагман со счетом 6:1, 6:4.
Крейчикова сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Магда Линетт (Польша).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Австралия) — Сюй Мингэ (Великобритания, WC) — 6:2, 3:6, 6:2
Барбора Крейчикова (Чехия) — Ханна Клагмен (Великобритания, WC) — 6:1, 6:4
Новости