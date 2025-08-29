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Рахимова проиграла Касаткиной во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Камилла Рахимова.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Австралию, обыграла россиянку Камиллу Рахимову в матче второго круга US Open — 6:2, 4:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 24 минуты. 24-летняя россиянка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Следующей соперницей Касаткиной будет японка Наоми Осака.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 4:6, 7:5

Каролина Мухова (Чехия, 11) — Сорана Кирстя (Румыния) — 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4

Жаклин Кристьян (Румыния) — Эшлин Крюгер (США) — 4:6, 6:2, 6:2

Диан Парри (Франция) Рената — Сарасуа (Мексика) — 6:2, 2:6, 7:6 (10:7)

Источник: Сетка турнира US Open
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Теннис
US Open
Дарья Касаткина
Камилла Рахимова
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