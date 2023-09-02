Касаткина вышла в четвертый круг US Open и встретится с Соболенко
Россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга US Open в двух сетах победила бельгийку Грит Миннен — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 89 минут. При счете 5:1 во втором сете россиянка проиграла три гейма подряд, но смогла реализовать четвертый матчбол.
В следующем раунде Касаткина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд Третий круг
Дарья Касаткина (Россия, 13) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:3, 6:4
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