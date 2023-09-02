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Сегодня, 19:37

Касаткина вышла в четвертый круг US Open и встретится с Соболенко

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Теннисистка Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга US Open в двух сетах победила бельгийку Грит Миннен — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 89 минут. При счете 5:1 во втором сете россиянка проиграла три гейма подряд, но смогла реализовать четвертый матчбол.

В следующем раунде Касаткина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 13) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/7/
US Open
Дарья Касаткина
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