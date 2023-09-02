Касаткина сыграет против Миннен в третьем круге US Open 2 сентября в 18:00

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с бельгийкой Грет Миннен в матче третьего круга турнира US Open в субботу, 2 сентября. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Миннен.

В единственной личной встрече Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен. Россиянка — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. В текущем розыгрыше US Open Дарья обыграла Алисию Паркс (2-6, 6-4, 6-2) и Софью Кенин (2-6, 6-4, 6-4). В единственной личной встрече Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен. Россиянка — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. В текущем розыгрыше US Open Дарья обыграла Алисию Паркс (2-6, 6-4, 6-2) и Софью Кенин (2-6, 6-4, 6-4).

Миннен победила Винус Уильямс (6-1, 6-1) и оказалась сильнее Сачии Викери (6-3, 4-6, 6-4).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»