Дарья Касаткина и Эмилиана Аранго встретятся в первом круге Уимблдона 1 июля

Российская теннисистка, представляющая Австралию, Дарья Касаткина и колумбийка Эмилиана Аранго сыграют в первом круге Уимблдона во вторник, 1 июля. Матч пройдет на корте 14 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 13.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Касаткина — Аранго можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летняя Касаткина — 18-я ракетка мира. 24-летняя Аранго занимает 24-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Лондоне проходит с 30 июня по 12 июля. Действующий победитель в женском одиночном разряде — чешка Барбора Крейчикова.