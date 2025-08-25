Касаткина стала соперницей Рахимовой во втором круге US Open

Представительница Австралии Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open-2025.

В первом раунде экс-россиянка обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии со счетом 7:5, 6:1. Встреча длилась 1 час 19 минут.

Следующей соперницей Касаткиной станет российская теннисистка Камила Рахимова, которая на старте Открытого чемпионата США победила француженку Каролин Гарсию (6:4, 4:6, 6:3).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:5, 6:1