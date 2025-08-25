Теннис
25 августа 2025, 23:32

Касаткина стала соперницей Рахимовой во втором круге US Open

Алина Савинова

Представительница Австралии Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open-2025.

В первом раунде экс-россиянка обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии со счетом 7:5, 6:1. Встреча длилась 1 час 19 минут.

Следующей соперницей Касаткиной станет российская теннисистка Камила Рахимова, которая на старте Открытого чемпионата США победила француженку Каролин Гарсию (6:4, 4:6, 6:3).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:5, 6:1

> Alina:
«Салават» вышел в плей-офф. Русские — на драфте отказов
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Поиск новой звезды «Авангарда» / Как дела у ЦСКА
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
  • sirah

    Время покажет

    26.08.2025

  • Илья Криштоп

    Объективно сказать тут будет первая победа касаткиной над россиянками после кенгуру.

    26.08.2025

  • вадюха антропов ибанько

    Конец лгбт-шнице.

    25.08.2025

    • Рахимова нанесла поражение Гарсии на старте US Open

    Мирра Андреева — Алисия Паркс: трансляция матча US Open онлайн

