Дарья Касаткина — Арина Соболенко: прямая трансляция матча US Open (видео)
Касаткина сыграет против Соболенко в четвертом круге US Open 5 сентября в 02:00 мск
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко в матче четвертого круга турнира US Open в ночь на вторник, 5 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Соболенко.
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Новости