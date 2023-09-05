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Дарья Касаткина — Арина Соболенко: прямая трансляция матча US Open (видео)

Касаткина сыграет против Соболенко в четвертом круге US Open 5 сентября в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко в матче четвертого круга турнира US Open в ночь на вторник, 5 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Соболенко.

В текущем розыгрыше US Open Дарья обыграла Алисию Паркс (2-6, 6-4, 6-2), Софью Кенин (2-6, 6-4, 6-4) и Грет Миннен (6-3, 6-4). Соболенко победила Марину Заневскую (6-3, 6-2), Джоди Баррэйдж (6-3, 6-2) и Клару Бюрель (6-1, 6-1). По итогам Открытого чемпионата США белорусская теннисистка возглавит рейтинг WTA.

Последняя встреча соперниц завершилась победой Соболенко.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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Теннис
US Open
Дарья Касаткина
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