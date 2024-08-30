Шнайдер и Носкова проиграли в первом круге US Open в парном разряде

Россиянка Диана Шнайдер в паре с чешкой Линдой Носковой проиграли в первом круге US Open в парном разряде. В трех сетах они проиграли британке Хэрриет Дарт и француженке Диан Парри — 6:3, 3:6, 6:7 (6:10).

Следующими соперницами Дарт и Парри будут победительницы матча Мию Като/Ван Яфань (Япония/Китай) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Хэрриет Дарт/Диан Парри (Великобритания/Франция) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 3:6, 6:3, 7:6 (10:6)