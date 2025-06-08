Эррани и Паолини победили на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини стали чемпионками парного «Ролан Гаррос».

В финале они обыграли дуэт казахстанки Анны Данилиной и сербки Александры Крунич со счетом 6:4, 2:6, 6:1. Матч длился 2 часа 16 минут.

До этого Эррани в паре с итальянцем Андреа Вавассори выиграла «Ролан Гаррос» в миксте.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2) — 4:6, 6:2, 1:6