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Сегодня, 23:33

Хромачева и Данилина стали четвертьфиналистками US Open в парном разряде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина победили Терезу Михаликову из Словакии и британку Оливию Николлс в третьем круге парного турнира US Open — 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Хромачева и Данилина в этой встрече 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира российско-казахстанский дуэт сыграет против украинки Людмилы Киченок и Елены Остапенко из Латвии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/12/7/
Теннис
US Open
Ирина Хромачева
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