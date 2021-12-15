Даниилу Медведеву прислали трофей US Open
23:08
Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что ему прислали трофей победителя US Open.
«Кто наконец дома?» — написал Медведев в сторис Instagram.
Сторис Даниила Медведева. Фото Instagram
В сентябре 2021 года Медведев выиграл US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. 25-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».
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