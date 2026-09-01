Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс» прислал Медведеву 300 упаковок жвачки после матча US Open

Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс» прислал российскому теннисисту Даниилу Медведеву ведро с 300 упаковками жевательной резинки после его победы в первом круге US Open. Также россиянин получил бейсболку клуба и фигурку.

Подарок Медведев получил после матча первого круга против француза Юго Гастона, которого он обыграл со счетом 6:4, 6:2, 6:4. По ходу встречи россиянин использовал 12 пластинок жвачки.

После матча Медведев объяснил, что жевал их из-за сухости во рту. По словам теннисиста, он смотрит много бейсбола, где игроки часто жуют жвачку.

«Жвачки! Не может быть! 300 штук? Этого мне на весь турнир хватит, даже если я до самого конца дойду. Идеально. Должен сказать, что они немного приторны, я попробую их. Спасибо! Думаю, мне это нужно было», — приводит слова Медведева официальный аккаунт US Open в соцсетях.

Медведев выигрывал US Open в 2021 году. Во втором круге он сыграет с американцем Себастьяном Горзни, занимающим 731-е место в мировом рейтинге.