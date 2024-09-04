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Даниил Медведев — Янник Синнер: время начала матча и где смотреть трансляцию игры US Open

Матч US Open Даниил Медведев — Янник Синнер начнется после полуночи 5 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Янник Синнер и Даниил Медведев.
Фото «СЭ»

Россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата США в ночь со среды, 4 сентября. Начало игры запланировано на 3.30 четверга, 5 сентября, по московскому времени.

Официальных трансляций турниров «Большого шлема» в России нет. Матчи Открытого чемпионата США в прямом эфире появляются в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня и четвертьфинала Медведев — Синнер.

На US Open-2024 пятая ракетка мира Медведев обыграл серба Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), венгра Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6), итальянца Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3) и португальца Нуну Боржеша (6:0, 6:1, 6:3).

Первая ракетка мира Синнер в этом году в Нью-Йорке победил американцев Маккензи Макдональда (2:6, 6:2, 6:1, 6:2), Алекса Микельсена (6:4, 6:0, 6:2) и Томми Пола (7:6, 7:6, 6:1), а также австралийца Кристофера О'Конелла (6:1, 6:4, 6:2).

US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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