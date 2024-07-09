Первая ракетка России Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге ATP, сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона во вторник, 9 июля. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Синнер можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Медведев и Синнер провели между собой 11 матчей. В первых шести победил россиянин, в последних пяти — итальянец. В начале этого года Синнер победил Медведева в финале Australian Open. Россиянин вел 2-0 по сетам и уступил в пяти партиях — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

В марте теннисисты встречались в полуфинале турнира в Майами. Синнер выиграл у Медведева в двух сетах — 6:1, 6:2.