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Даниил Медведев — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Медведев в 1/4 финала Уимблдона сыграет с итальянцем Синнером
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Первая ракетка России Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге ATP, сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона во вторник, 9 июля. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Синнер можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Медведев и Синнер провели между собой 11 матчей. В первых шести победил россиянин, в последних пяти — итальянец. В начале этого года Синнер победил Медведева в финале Australian Open. Россиянин вел 2-0 по сетам и уступил в пяти партиях — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

В марте теннисисты встречались в полуфинале турнира в Майами. Синнер выиграл у Медведева в двух сетах — 6:1, 6:2.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
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