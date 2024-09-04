Россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата США в ночь со среды, 4 сентября. Игра начнется не ранее 3.30 четверга, 5 сентября, по московскому времени.

В личном противостоянии Медведев выиграл у Синнера шесть матчей подряд, после чего последовала серия из пяти проигрышей. В июле 2024 года Даниил вновь нанес поражение итальянцу — таким образом, общий счет стал 7-5 в пользу россиянина.

В 2024 году Медведев уступил Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6, а также в полуфинале «мастерса» в Майами в двух партиях — 1:6, 2:6. Даниил прервал неудачную серию против Янника в четвертьфинале Уимблдона в четырех сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня US Open-2024 и матча Медведев — Синнер.