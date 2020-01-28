Даниил Медведев: «Я сделал все возможное»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче 1/8 финала на Australian Open. Он уступил в пяти сетах.

— Что тут скажешь, лучше бы он так прибавил на следующем турнире, — цитирует Медведева gotennis. — Стэн был хорош, но и я показывал классный теннис, когда вел 2:1 по сетам. В четвертом у меня тоже были шансы, хотя брейков и не было — Вавринка подавал великолепно. А вот на старте и в решающей партии Стэн не оставил мне шансов. Я редко не злюсь после победы, но сегодня такой день: я сделал все возможное. Мог ошибаться меньше, но это ничего бы не решило. Удачи Вавринке!

— Почему вы хуже играете в пяти сетах?

— Каждый матч — отдельная история. Обидно, что я еще ни разу не побеждал в пятом сете, но у меня ещё будут шансы на это. Сегодня все решила не физика или психология, а скорее удача.

Нормально, что молодым игрокам не везет в пяти сетах, тут много решает опыт. Поражения — это часть опыта, так что я становлюсь сильнее. Вообще, я не люблю такой формат — ты быстро устаешь.