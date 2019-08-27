Даниил Медведев: «Все время казалось, что у меня много кто хочет взять интервью, после топ-5 понял, что мало кто хотел интервью»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном в первом круге US Open.

— Доволен результатом, — приводит слова Медведева Eurosport. — Не могу сказать, что доволен своей игрой, но выигрыш 6:4, 6:1, 6:2 в первом круге «Большого шлема» после сложных трех недель — это супер. Втянуться в турнир таким образом, а дальше играть только лучше.

В один момент почувствовал боль, беспокоила ягодичная мышца, вызвал физио, чтобы он посмотрел, чуть-чуть размассировал. В итоге ничего больше не болело.

— Каково это было неделю не играть? На самом деле хорошо, особенно после финала турнира в Цинциннати. В итоге выполнил этот эйс и понял: «Наконец-то, все, отдых, турнир закончен». Была радость от результата и от того, что неделю мог спокойно потренироваться без матчей.

— Топ-5, как это ощущается?

— В жизненном плане ощущается со стороны внимания медиа. Все время казалось, что у меня много кто хочет взять интервью и тут понял, что мало кто хотел брать интервью. Сетка? Быть четвертым лучше, чем пятым. Быть пятым лучше, чем девятым — это естественно.