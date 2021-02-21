Даниил Медведев: «В матче с Джоковичем не получилось ничего»

Российский теннисист Даниил Медведев в разговоре с российскими журналистами подвел итоги финала Australian Open. Россиянин в трех сетах уступил Новаку Джоковичу, который выиграл девятый титул в Мельбурне в девяти финалах.

— Чего больше по итогам выступления в Австралии — положительных эмоций в целом от выступления и попадания в топ-3 или негативных от финала?

— Сейчас опустошение после матча, чуть ли не первый раз за всё время в Австралии. Чувствуешь себя свободным, без конкретной цели. Надо здраво оценивать, тут прошло сразу два крупных турнира, ATP Cup был перед «Большим шлемом». Естественно, эмоций больше положительных, но если говорить конкретно про сегодняшний матч, не получилось ничего из того, что хотелось. Вполне возможно, это из-за того, что Новак показал высший уровень. Когда соперник играет на таком уровне, твоя игра может разваливаться по ходу, что часто происходит в матчах в мою пользу. Сегодня Новак сделал то же самое, но в свою. Поэтому обидно, но это опыт, и надеюсь, в следующий раз получится намного лучше.

— Ключевой момент — когда он сразу отыграл брейк во втором сете?

— Да, наверное, это был один из самых важных эпизодов. Здесь, в данный конкретный день он был лучше меня. Оказавшись в роли догоняющего, он сразу сумел отыграться и выйти вперед, плюс он вел по сетам. Было много геймов, где было близко, где я мог сыграть лучше, но все их я проиграл. После этого уровень тенниса и морали только падает.

(Дмитрий Кузнецов)