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Медведев в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев на отказе обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Уимблдона.

28-летний теннисист в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На счету россиянина три выхода в 1/4 финала Australian Open, один — на «Ролан Гаррос», четыре — на US Open и два — на Уимблдоне.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Счет личных встреч — 6:5 в пользу россиянина, но действующая первая ракетка мира выиграл последние пять матчей.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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