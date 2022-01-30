Даниил Медведев: «Тренер после игры пожал руку. Минимально поговорили»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, о чем говорил с тренером после поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«Тренер после игры пожал руку. Минимально поговорили. В детали не вдавались. Рафа — это просто с ума сойти.

Чувствовал ли я, что могу выиграть третий сет? Конечно. Я все попадал, но чуть-чуть не хватило. Это жизнь. Будем работать дальше.

В третьем сете Рафа еще не супер принимал мою подачу, удавалось его дестабилизировать. Но тот момент матча я шел лидером, но именно в этот момент он переключил, я чуть подсел и пошла эта смена.

5:5 в пятом сете? Когда ты смотришь по телевизору, то иногда думаешь про игрока: «Ну что ты здесь ошибся?» - Обидно. В следующий раз надо сыграть еще лучше, но будет тяжело», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль — под шестым.