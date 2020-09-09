Даниил Медведев: «Тиафо показал средний палец? Я думал, большой»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал эпизод матча четвертого круга US Open против Фрэнсиса Тиафо. Американец после того, как пропустил «свечу» от Медведева, повернулся к россиянину спиной и показал средний палец.

— Когда? Я не видел, честно, — сказал Медведев в интервью «Евроспорту». — Тиафо вообще смешной, мы с ним друзья. Если это было в мой адрес, наверное, я когда сетку задел...

— Это было когда вы «свечу» потащили.

— А, ну я думал, он большой показал. Ну даже если средний, мы с ним друзья, поэтому это было в шутку. Я даже не видел, честно.