Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:38

«Что бы сделал Новак?» Медведев объяснил, как ему удалось отыграться с 0-2 в четвертьфинале Australian Open

Даниил Медведев объяснил, как ему удалось отыграться с 0-2 в четвертьфинале Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open по теннису, отыграв отставание в два сета.

«Я провел не лучшую игру, так как Феликс играл потрясающе. Он великолепно подавал, гонял меня по всему корту. Я не знал, что с ним делать. Не знаю, понравятся ли людям эти слова, но в какой-то момент я спросил себя: «А что бы сделал Новак Джокович?» — сказал Медведев сразу после окончания игры.

После интервью россиянин написал на объективе камеры Not tired, пошутив, что не устал. Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты.

За выход в финал Australian Open 25-летний россиянин поспорит с греком Стефаносом Циципасом.

Australian Open
Даниил Медведев
8
Читайте также
Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев второй раз в карьере выиграл матч, уступая по сетам со счетом 0:2

Медведев одержал 50-ю победу на турнирах «Большого шлема»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости