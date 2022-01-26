«Что бы сделал Новак?» Медведев объяснил, как ему удалось отыграться с 0-2 в четвертьфинале Australian Open

Даниил Медведев объяснил, как ему удалось отыграться с 0-2 в четвертьфинале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open по теннису, отыграв отставание в два сета.

«Я провел не лучшую игру, так как Феликс играл потрясающе. Он великолепно подавал, гонял меня по всему корту. Я не знал, что с ним делать. Не знаю, понравятся ли людям эти слова, но в какой-то момент я спросил себя: «А что бы сделал Новак Джокович?» — сказал Медведев сразу после окончания игры.

После интервью россиянин написал на объективе камеры Not tired, пошутив, что не устал. Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты.

За выход в финал Australian Open 25-летний россиянин поспорит с греком Стефаносом Циципасом.