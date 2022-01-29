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Сегодня, 11:19

«Молодец, что настучал на папу Циципаса». Что иностранцы пишут Медведеву после скандала на Australian Open

Иностранные болельщики разделились в оценках поведения Медведева во время скандала на Australian Open
Карен Саркисян
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Иностранные болельщики разделились в оценках поведения российского теннисиста Медведева во время матча 1/2 финала Australian Open — 2022 с греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

По ходу встречи россиянин раскритиковал судью, который, по его мнению, не реагировал на подсказки со стороны отца Циципаса. Ближе к концу игры грек получил предупреждение.

После матча болельщики писали различные комментарии в Twitter.

«Поздравляю, Даниил. Молодец, что настучал на папу Циципаса. Надеюсь, ты победишь Надаля»;

«Ваше поведение должно быть более профессиональным... Вы парень с площадки, а не судья на вышке»;

«Поздравляю, но я считаю, что тебе нужно быть лучше. Люди смотрят на тебя. Я понимаю, что ты извинился, но «посмотри на меня, я с тобой разговариваю» — довольно низко»;

«Если я не ошибаюсь, Надаль не проиграл ни одного сета, выходя в финал. Он всегда побеждал — 3:0. Давайте посмотрим, сможет ли Даниил справиться с этим. Верим!»;

«Ты должен стать номером один в эти выходные»;

«Спаси гребаный мир в воскресенье»;

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится в воскресенье, 30 января.

Источник: https://twitter.com/DaniilMedwed
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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