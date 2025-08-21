Медведев о свисте на US Open-2019: «Это безумие продолжалось три матча подряд»

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил момент с US Open-2019, когда его освистали за показанный средний палец.

«В 2019 году была неприятная ситуация с американскими болельщиками — меня освистывали три матча подряд. Это было безумие, потому что это единственный раз в жизни, когда меня освистывали 10 тысяч человек. Все из-за того, что оператор решил подогреть атмосферу и вывел на большой экран момент, которого никто не видел. Я тогда, скажем так, показал средний палец.

В итоге это превратилось в отличную историю и память. Я потом признал ошибку и сказал: «Ребята, давайте все забудем». И теперь, думаю, нигде не получаю большей поддержки, чем в Нью-Йорке», — рассказал Медведев на видео, опубликованном на Youtube-канале Tecnifibre.

На US Open-2019 Медведев дошел до финала, в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.